شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الحقباني متحدثاً باسم هيئة حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أصدر رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد بن صالح العواد قراراً بتعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثاً رسمياً باسم الهيئة، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.

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