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أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة؛ الاستمرار في إطلاق الصافرات الساعة 11 ليلاً؛ للإنذار بإغلاق المنشآت وعودة المواطنين إلى منازلهم قبل الساعة 12.
وشدد العضايلة؛ على أن عقوبات ستُفرض على مخالفي هذه التعليمات التي جاءت للحد من تفشي فيروس كورونا.
ووفق "روسيا اليوم"، اعتبر أن صافرات الإنذار في هذا الوقت لن تكون مزعجة للمواطنين، خصوصاً أن أغلبهم يسهرون في الصيف.
وسجّلت وزارة الصحة السبت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة شفاء.الأردن فيروس كورونا الجديد
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 09:46 AM
العضايلة: عقوبات ستفرض على مخالفي التعليماتالأردن يعلن استمرار استخدام الصافرات للإنذار ببدء الحظر
أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة؛ الاستمرار في إطلاق الصافرات الساعة 11 ليلاً؛ للإنذار بإغلاق المنشآت وعودة المواطنين إلى منازلهم قبل الساعة 12.
وشدد العضايلة؛ على أن عقوبات ستُفرض على مخالفي هذه التعليمات التي جاءت للحد من تفشي فيروس كورونا.
ووفق "روسيا اليوم"، اعتبر أن صافرات الإنذار في هذا الوقت لن تكون مزعجة للمواطنين، خصوصاً أن أغلبهم يسهرون في الصيف.
وسجّلت وزارة الصحة السبت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة شفاء.
، الأردن يعلن استمرار استخدام الصافرات للإنذار ببدء الحظر ،
المصدر : الخليج 365
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