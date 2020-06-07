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يشهد سوق الخضار الذي سلّمته بلدية محافظة صبيا أخيراً، للباعة، ازدحاماً مخلاً بالإجراءات الاحترازية؛ فضلاً عن عدم قياس درجة حرارة العملاء قبل دخوله.
وكشفت جولة ميدانية، اليوم، ازدحاماً مخلاً بالإجراءات الوقائية من بينها التباعد، كذلك عدم التزام بعض الباعة الجائلين بأدوات الوقاية مما يشكل خطراً وسبباً لنقل فيروس "كورونا".
يأتي هذا الإخلال بالاحترازات مناقضاً لما أعلنته البلدية سابقاً عن سبب إغلاق سوقَي المخلاف للخضار والفواكه؛ حيث ذكرت أن سوقَي المخلاف لا تتوافر فيهما متطلبات الوقاية من الفيروس، بينما حالياً السوق التابع لها يشهد إخلالاً ويتوجّه إليه المئات والآلاف من سكان المحافظة بهدف الحصول على الخضراوات والفواكه.
محافظة صبيا فيروس كورونا الجديد
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 09:44 AM
عدم التزام بعض الباعة الجائلين بأدوات الوقاية.. ازدحام وتناقض لـ "البلدية"تباعد لا يطبّق وحرارة لا تُقاس.. اختلال في الاحترازات بسوق الخضار بصبيا
يشهد سوق الخضار الذي سلّمته بلدية محافظة صبيا أخيراً، للباعة، ازدحاماً مخلاً بالإجراءات الاحترازية؛ فضلاً عن عدم قياس درجة حرارة العملاء قبل دخوله.
وكشفت جولة ميدانية، اليوم، ازدحاماً مخلاً بالإجراءات الوقائية من بينها التباعد، كذلك عدم التزام بعض الباعة الجائلين بأدوات الوقاية مما يشكل خطراً وسبباً لنقل فيروس "كورونا".
يأتي هذا الإخلال بالاحترازات مناقضاً لما أعلنته البلدية سابقاً عن سبب إغلاق سوقَي المخلاف للخضار والفواكه؛ حيث ذكرت أن سوقَي المخلاف لا تتوافر فيهما متطلبات الوقاية من الفيروس، بينما حالياً السوق التابع لها يشهد إخلالاً ويتوجّه إليه المئات والآلاف من سكان المحافظة بهدف الحصول على الخضراوات والفواكه.
، تباعد لا يطبّق وحرارة لا تُقاس.. اختلال في الاحترازات بسوق الخضار بصبيا ،
المصدر : الخليج 365
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