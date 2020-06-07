محمد بن مسعود - الدمام - وصل إجمالي المصابين إلى 256.. والوفيات 5 سجّلت ليبيا، اليوم، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 256. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن 182 إصابة نشطة من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد الوفيات خمس وفيات، مشيراً إلى تعافي 52 شخصاً من الفيروس.فيروس كورونا الجديد 07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 09:36 AM Advertisements وصل إجمالي المصابين إلى 256.. والوفيات 5 ليبيا تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبيا تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت ليبيا، اليوم، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 256. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن 182 إصابة نشطة من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد الوفيات خمس وفيات، مشيراً إلى تعافي 52 شخصاً من الفيروس. الكلمات المفتاحية ، ليبيا تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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