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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات).
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ11 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، بمشيئة الله تعالى.حالة الطقس الأرصاد أمطار
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 09:35 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وأتربة تستمر لـ8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات).
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ11 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، بمشيئة الله تعالى.
، الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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