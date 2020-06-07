محمد بن مسعود - الدمام - المديرية عبر حسابها: نشب في حي الجارودية وباشرته فِرَقنا.. لا يوجد إصابات تمكنت فِرَق الدفاع المدني في محافظة القطيف، من إخماد حريق اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمَدَ #الدفاع_المدني بـ#القطيف حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية، وتم إخلاء ١٤ شخصًا، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.الدفاع المدني محافظة القطيف 07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 09:12 AM المديرية عبر حسابها: نشب في حي الجارودية وباشرته فِرَقنا.. لا يوجد إصابات Advertisements مدني القطيف يُخمد حريقًا اندلع في غرفة بمنى سكني ويخلي 14 شخصًا مدني القطيف يُخمد حريقًا اندلع في غرفة بمنى سكني ويخلي 14 شخصًا تمكنت فِرَق الدفاع المدني في محافظة القطيف، من إخماد حريق اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمَدَ #الدفاع_المدني بـ#القطيف حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية، وتم إخلاء ١٤ شخصًا، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد. الكلمات المفتاحية ، مدني القطيف يُخمد حريقًا اندلع في غرفة بمنى سكني ويخلي 14 شخصًا ،

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