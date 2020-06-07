- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أظهر عدّاد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 399785 حتى صباح اليوم، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و87315.
ووفق "روسيا اليوم"، حسب بيانات الجامعة، ارتفع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي، بواقع 126.3 ألف حالة، لتصبح الحصيلة 6 ملايين و896179.
تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.92 مليون، وفي البرازيل 672 ألفاً، وفي روسيا 458 ألفاً، وفي بريطانيا 286 ألفاً، بينما تخطت الهند مع 246 ألف حالة إسبانيا؛ لتستقر في المركز الخامس بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.فيروس كورونا الجديد
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 09:07 AM
تخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.92 مليون والبرازيل 672 ألفاًكورونا والعالم.. الوفيات تقترب من 400 ألف والشفاء يتجاوز 3 ملايين
أظهر عدّاد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 399785 حتى صباح اليوم، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و87315.
ووفق "روسيا اليوم"، حسب بيانات الجامعة، ارتفع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي، بواقع 126.3 ألف حالة، لتصبح الحصيلة 6 ملايين و896179.
تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.92 مليون، وفي البرازيل 672 ألفاً، وفي روسيا 458 ألفاً، وفي بريطانيا 286 ألفاً، بينما تخطت الهند مع 246 ألف حالة إسبانيا؛ لتستقر في المركز الخامس بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.
، كورونا والعالم.. الوفيات تقترب من 400 ألف والشفاء يتجاوز 3 ملايين ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا والعالم.. الوفيات تقترب من 400 ألف والشفاء يتجاوز 3 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.