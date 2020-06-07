شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وأتربة على المدينة المنورة حتى 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية وهطول امطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظتي العيص ووادي الفرع. وبينت أن الحالة تستمر من 11 صباحاً و حتى الساعة 8 مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية وأتربة على المدينة المنورة حتى 8 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.