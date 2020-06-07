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إقبال كثيف من المواطنين على كورنيش الخبر
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شهد كورنيش الخبر إقبالاً كثيفًا من المواطنين والمقيمين، وذلك لممارسة هوايتاهم من الجلوس في الحدائق أو صيد الأسماك أو ممارسة رياضة المشي وغيرها.
وجاء ذلك وسط التزام تام من المتنزهين بالإجراءات الاحترازية، والحرص التام على لبس الكمامة.
وذكر عدد من المواطنين، السبت 6 حزيران/يونيو 2020، أنهم بعد رفع الحظر جزئيًا عادوا إلى حياتهم الطبيعية.
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