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2020-06-07 حريق يخلي 14 شخصاً في مبنى سكني بحي الجارودية بالقطيف متابعات الخليج 365 - القطيف باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة القطيف إخماد حريق اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحريق تسبب في إخلاء ١٤ شخصاً. Advertisements وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.



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