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أكّدت وزارة العدل أنها لن تستقبل أيّ مستفيد في المرافق العدلية سواءً في المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة، إلا بحجز مسبق من خلال خدمة "المواعيد الإلكترونية" التي بدأت من صباح اليوم الأحد عبر بوابة ناجز الإلكترونية http://Najiz.Sa.
وأوضحت "العدل"، أنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية سواءً فيما يخص القضاء أو التنفيذ أو التوثيق عبر بوابة ناجز الإلكترونية، أو من خلال مركز التواصل الموحد (1950).
وزارة العدل
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 09:04 AM
أوضحت أنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية"العدل": لن نستقبل بمرافقنا مراجعاً لم يحجز موعداً مسبقاً عبر "ناجز"
أكّدت وزارة العدل أنها لن تستقبل أيّ مستفيد في المرافق العدلية سواءً في المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة، إلا بحجز مسبق من خلال خدمة "المواعيد الإلكترونية" التي بدأت من صباح اليوم الأحد عبر بوابة ناجز الإلكترونية http://Najiz.Sa.
وأوضحت "العدل"، أنه بإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية سواءً فيما يخص القضاء أو التنفيذ أو التوثيق عبر بوابة ناجز الإلكترونية، أو من خلال مركز التواصل الموحد (1950).
، "العدل": لن نستقبل بمرافقنا مراجعاً لم يحجز موعداً مسبقاً عبر "ناجز" ،
المصدر : الخليج 365
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