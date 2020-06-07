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توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأحد وليلة الإثنين -إن شاء الله-، أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ عدة من مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين -إن شاء الله-، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وغرب القصيم.
وأضاف: متوقع رياح وغبار على أجزاءٍ من الشرقية وغرب المملكة وشمالها.. إلا أن يصرفها الله.حالة الطقس الأرصاد أمطار
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 09:02 AM
قال: رياح وغبار على أجزاءٍ من الشرقية وغرب المملكة وشمالها
توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأحد وليلة الإثنين -إن شاء الله-، أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ عدة من مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين -إن شاء الله-، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وغرب القصيم.
وأضاف: متوقع رياح وغبار على أجزاءٍ من الشرقية وغرب المملكة وشمالها.. إلا أن يصرفها الله.
، اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواءً ماطرة بمناطق عدة ،
المصدر : الخليج 365
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