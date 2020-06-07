، اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواءً ماطرة بمناطق عدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: رياح وغبار على أجزاءٍ من الشرقية وغرب المملكة وشمالها

توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأحد وليلة الإثنين -إن شاء الله-، أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ عدة من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين -إن شاء الله-، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وغرب القصيم.

وأضاف: متوقع رياح وغبار على أجزاءٍ من الشرقية وغرب المملكة وشمالها.. إلا أن يصرفها الله.حالة الطقس الأرصاد أمطار