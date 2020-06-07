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أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، أحد فروع مطعم شهير بجبل النور بمكة المكرّمة، بعد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد.
وقامت "الأمانة" بإغلاق المطعم احترازياً، ضمن الإجراءات التي تنفّذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعلمت "الخليج 365"، أن "الأمانة"، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، قامت على الفور بإغلاق المطعم، أمس، بعد ورود بلاغ مفاده إصابة أحد العاملين داخل المطعم بفيروس كورونا المستجد، ولا يزال المطعم مغلقاً حتى الآن لحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير.أمانة العاصمة المقدسة
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 08:45 AM
بلاغ تحرّكت على أثره بلدية المعابدة الفرعية فوراً وإجراءات التعقيم والتطهير تتواصل
أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، أحد فروع مطعم شهير بجبل النور بمكة المكرّمة، بعد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد.
وقامت "الأمانة" بإغلاق المطعم احترازياً، ضمن الإجراءات التي تنفّذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعلمت "الخليج 365"، أن "الأمانة"، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، قامت على الفور بإغلاق المطعم، أمس، بعد ورود بلاغ مفاده إصابة أحد العاملين داخل المطعم بفيروس كورونا المستجد، ولا يزال المطعم مغلقاً حتى الآن لحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير.
، مكة.. إغلاق احترازي لفرع مطعم شهير بجبل النور لإصابة أحد عامليه بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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