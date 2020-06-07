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تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل البدع وتيماء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتَي البدع وتيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 08:39 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل البدع وتيماء

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تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتَي البدع وتيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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