، تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل البدع وتيماء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتَي البدع وتيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد