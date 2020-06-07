، على غفلة من أسرتها.. مصرع طفلة غرقًا داخل مسبح استراحة بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما باشر الأمن الموقع وأودع جثمانها ثلاجة الموتى لحين استكمال التحقيقات

لقيت طفلة مصرعها غرقًا داخل مسبح في استراحة بحي الحسينية بمكة المكرمة.

وأشارت المعلومات إلى أن السبب وراء غرق الطفلة، يعود إلى عدم أخذ الحيطة والحذر؛ مما تسبب في غرقها في غفلة من أسرتها.

وتقع الاستراحة التي شهدت غرق الطفلة، في حي الحسينية جنوبي مكة المكرمة.

وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع، لإكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة؛ فيما تم إيداع جثمان الطفلة ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين استكمال التحقيقات.مكة المكرمة