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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت بتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - العلا - المدينة المنوّرة - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 08:38 AM
مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في تدنٍ بمدى الرؤية.. تستمر حتى 6 مساء اليوم
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت بتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - العلا - المدينة المنوّرة - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
، في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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