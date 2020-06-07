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قالت صحيفة ليبريشن ديلي الرسمية على الإنترنت، اليوم الأحد، إن شركة شنغهاي جونشي للعلوم البيولوجية بدأت دراسة في مراحلها الأولى لاختبار علاجها المحتمل للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في أشخاص أصحاء.
ومن المتوقع أن يبدأ العقار التجريبي الدراسة على البشر في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام من خلال التعاون مع شركة إيلي ليلي التي أعلنت شركة جونشي شراكة معها الشهر الماضي.فيروس كورونا الجديد
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 08:39 AM
خلال الربع الثاني من هذا العام.. في الولايات المتحدة"شنغهاي جونشي" تبدأ تجربة عقار للأجسام المضادة ضد كورونا على البشر
قالت صحيفة ليبريشن ديلي الرسمية على الإنترنت، اليوم الأحد، إن شركة شنغهاي جونشي للعلوم البيولوجية بدأت دراسة في مراحلها الأولى لاختبار علاجها المحتمل للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في أشخاص أصحاء.
ومن المتوقع أن يبدأ العقار التجريبي الدراسة على البشر في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام من خلال التعاون مع شركة إيلي ليلي التي أعلنت شركة جونشي شراكة معها الشهر الماضي.
، "شنغهاي جونشي" تبدأ تجربة عقار للأجسام المضادة ضد كورونا على البشر ،
المصدر : الخليج 365
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