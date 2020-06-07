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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 301 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183979 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8668.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 08:39 AM
إجمالي الإصابات 184 ألفاً والوفيات 8668ألمانيا تسجّل 301 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 301 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183979 حالة.
وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8668.
، ألمانيا تسجّل 301 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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