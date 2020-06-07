شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المطلق: مروجو مؤامرة " كورونا " عقولهم متخلفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، تشكيك البعض في وجود فيروس كورونا.

وسخر المطلق ممن يتساءلون هل هو حقيقة أم مؤامرة؟، واصفًا إياهم بأنهم يعيشون بعقول " متخلّفة ولديهم لوثة عقلية ".

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وقال المطلق: " واحد كلمني ويتساءل: ما ندرى هذا الفيروس مؤامرة أم حقيقة ؟! مجيبًا عنه: إلى الآن ما تدري !! ما هذا الكلام إلى الآن لم تصدق، كل دول العالم الآن تئن ودفعوا مليارات ومستشفيات تعج بالمصابين، وأطباء أُصيبوا بالفيروس وبعضهم توفي من هذا الوباء، أشعر بأن هؤلاء يعيشون بعقول متخلّفة وعندهم لوثة عقلية " .

وأضاف: " نحن الآن نعزي ونرى مصابين بالفيروس من كل الفئات والطبقات وشرائح المجتمع من قادة ورؤساء دول وأطباء وممارسين صحيين وكبار وصغار ".