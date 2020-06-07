شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..طبيب سعودي بأمريكا: مراكز الأبحاث لديها ما تخفيه بخصوص اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

قال الطبيب محمد الفقيه العنقري المقيم بأمريكا، إنه يتوقع التوصل للقاح فيروس كورونا مع نهاية العام المقبل.

وأضاف العنقري خلال برنامج " يا هلا " إن اللقاح لن ينتج ويعرض للعامة بشكل سريع، مشيرا إلى أن إي بحث علمي ينتج عنه لقاح يمر بثلاث مراحل كل مرحلة أطول من الأخرى.

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وأشار إلى أن مراكز الأبحاث قد يكون لديها ما تخفيه حول الموعد بالتحديد في إطار الأسبقية العلمية.

ودعى العنقري إلى التركيز على التباعد الاجتماعي والوقاية والنظافة في الفترة الحالية.