شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..طبيب سعودي بأمريكا: مراكز الأبحاث لديها ما تخفيه بخصوص اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):قال الطبيب محمد الفقيه العنقري المقيم بأمريكا، إنه يتوقع التوصل للقاح فيروس كورونا مع نهاية العام المقبل.
وأضاف العنقري خلال برنامج " يا هلا " إن اللقاح لن ينتج ويعرض للعامة بشكل سريع، مشيرا إلى أن إي بحث علمي ينتج عنه لقاح يمر بثلاث مراحل كل مرحلة أطول من الأخرى.
وأشار إلى أن مراكز الأبحاث قد يكون لديها ما تخفيه حول الموعد بالتحديد في إطار الأسبقية العلمية.
ودعى العنقري إلى التركيز على التباعد الاجتماعي والوقاية والنظافة في الفترة الحالية.
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