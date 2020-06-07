شكرا لمتابعة خبر عن " المرور " توضح شرط استقبال المتقدمين لمدارس تعليم القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت إدارة المرور أن استقبال المتقدمين في مدارس تعليم القيادة، لن يتم دون وجود موعد إلكتروني مسبق. أوضحت إدارة المرور أن استقبال المتقدمين في مدارس تعليم القيادة، لن يتم دون وجود موعد إلكتروني مسبق. وأشارت الإدارة إلى أن القرار جاء تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

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