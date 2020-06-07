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فتح الطريق في عقبة حزنة الرابطة بين بلجرشي والمخواة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

أعلنت الجهات المختصة عن فتح الطريق في عقبة حزنة الرابطة بين محافظتي بلجرشي والمخواة، وجاء ذلك بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق.

يذكر أن " مرور الباحة " أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة.

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