شكرا لمتابعة خبر عن فتح الطريق في عقبة حزنة الرابطة بين بلجرشي والمخواة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):أعلنت الجهات المختصة عن فتح الطريق في عقبة حزنة الرابطة بين محافظتي بلجرشي والمخواة، وجاء ذلك بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق.
يذكر أن " مرور الباحة " أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة.
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