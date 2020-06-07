شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزهراني تقدم نصائح هامة لمرضى "التصلب المتعدد" في ظل تفشي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قدمت فاطمة الزهراني مصابة بالتصلب ورئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد مجموعة نصائح لمرضى " التصلب المتعدد " في ظل تفشي وباء كورونا.
أضافت الزهراني خلال حوارها في برنامج " ياهلا ":" يجب تناول أدوية للمناعة والابتعاد وعدم الاحتكاك بالآخرين ويجب الحديث مع الآخرين من علي بعد مترين".
وشددت الزهراني، قائلة:" لابد من مساندة المصابين العاملين بالشركات للعمل عن بعد لأن الظروف الحالية ليست آمنة "، مضيفة:" الأدوية المتقدمة تعتبر خطيرة في رمضان ولذا أطلقنا مبادرة " كلنا برتقالي " .
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