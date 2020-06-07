شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص عيادات "تطمن" لمن يشعر بأعراض كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): خصصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا ؛ والتي تعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع. خصصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا ؛ والتي تعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع. وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع". وتابعت : "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله". وللمزيد من التفاصيل إليكم ‏مواقع العيادات على الرابط التالي: هنا

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