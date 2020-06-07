شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مقطع قديم للأمير سلطان بن عبدالعزيز يثير ضجة كبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أثار مقطع فيديو قديم لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضجة كبيرة بين شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة. أثار مقطع فيديو قديم لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضجة كبيرة بين شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة. ولاقى المقطع انتشارا وتداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالآتي:" الأمير سلطان يرحمه الله بالخير ويسكنه فسيح جناته واللي بجانبه في السيارة إبن عمه صاحب السمو الامير بندر بن محمد بن عبدالرحمن رحمه الله واسكنه فسيح جناته ". وتضمنت التعليقات:" رحم الله الكريم جدا سلطان بن عبدالعزيز، صاحب الابتسامه العجيبه التي لاتفارق محياه، لكل شي إذا ماتم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، رحم الله الأمير سلطان وغفر له واسكنه فسيح جناته فهو ذو القلب الحنون وصاحب الابتسامة المشرقة ".

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