شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة قصر مرات الملكي بالرياض: «هدم في التسعينيات» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): يعتبر قصر مرات من القصور الملكية الثلاثة الكبيرة التي تقع على طريق الرياض ومكة المكرمة. يعتبر قصر مرات من القصور الملكية الثلاثة الكبيرة التي تقع على طريق الرياض ومكة المكرمة. ونشر الحساب الرسمي لـ"دارة الملك عبدالعزيز" على "تويتر" فيديو يرصد رحلة القصر وتطوره منذ بناؤه. ولفتت إلى أن قصر الملك عبدالعزيز في "مرات" من القصور الملكية التي بنيت في مدن يمرها الملك عبدالعزيز في طريقه إلى مكة_المكرمة للإشراف على مواسم الحج بنفسه، وكان بمنزلة ديوان لتفقد أحوال المنطقة، ونواة لتنميتها الحضارية". وهدم القصر في التسعينيات الهجرية ليتم بناء مركز لشرطة مرات مكانة .

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