شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تتوعد صاحب فكرة الصلاة فوق أسطح الجوامع بالعارضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أٌثيرت ضجة في محافظة العارضة بعد إقامة الصلاة فوق أحد جوامع المحافظة.

ومن جانبها توعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في منطقة جازان، المتسبب في الصلاة فوق أحد جوامع المحافظة مبينة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، محمد بن عبده كريري، أنه لا صلاة فوق أسطح المساجد، وهذا التصرف غير مسموح به.

ولفت إلى أنه لا حاجة إلى استغلال أحد المساجد للأسطح بهدف التباعد، موضحًا أنه تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفًا للزحام، وهي: مسجد الخير، ومسجد حسين مساوى، ومسجد الشيخ جابر عطيفي، وجميعها أقيمت بها صلاة الجمعة، وذلك حسب توجيه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي.