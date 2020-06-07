شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط مصنع لحوم مخالف للمواصفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط مصنع لحوم مخالف للمواصفات في الدمام. أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط مصنع لحوم مخالف للمواصفات في الدمام. وضبطت الهيئة لحوم معبأة مجهولة المصدر، مع ذكر معلومات مغلوطة على البطاقة الغذائية للمنتجات. وأضافت أنه تم ضبط 83133 كجم منها، كما تم إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

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