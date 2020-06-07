شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة توضح كيف غير الطلاق حياة طفلتها: "تغمض عينيها هربا من الواقع" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): بات تأثير الانفصال جلياً على البنات وخصوصا في كل مرة يرجعن فيها من الزيارة الأسبوعية لوالدهن بالسجن. بات تأثير الانفصال جلياً على البنات وخصوصا في كل مرة يرجعن فيها من الزيارة الأسبوعية لوالدهن بالسجن. وأصبحت نفسية الأطفال مدمرة، حيث يرون مناظر أبائهم وأمهاتهم يتضاربون، بالإضافة إلى ملاسنات ومشاحنات تتسبب بتدمير نفسيتهم. ومن جهتها، أوضحت مواطنة كيف غير الطلاق حياة ابنتها، قائلة:" تغمض عينيها هربا من الواقع ". وقالت المواطنة خلال حوارها في برنامج " مالم تر ":" الأطفال يرون مناظر بشعة عندما يشاهدوا الآباء والأمهات يتضاربوا "، مشيرة:" بنتي كانت طفلة رضيعة وكانت تسوي نفسها نايمة أثناء ذهابنا لزيارة والدها بالسجن ولا تبغي الذهاب لهذا المكان ".

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