شاهد.. شباب في جدة يلعبون الكرة رغم الإجراءات الاحترازية

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):وثق فيديو تجمع عدد من الشبان في جدة من أجل لعب كرة القدم في أحد الأحياء جنوب جدة.
وكان تمر سيارة للتوعية بأهمية الالتزام بالحجر المنزلي؛ حيث ناشدت الشباب بالاستجابة والتوقف عن التعامل باستهتار مع الموقف.
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