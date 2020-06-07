شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شباب في جدة يلعبون الكرة رغم الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق فيديو تجمع عدد من الشبان في جدة من أجل لعب كرة القدم في أحد الأحياء جنوب جدة.

وكان تمر سيارة للتوعية بأهمية الالتزام بالحجر المنزلي؛ حيث ناشدت الشباب بالاستجابة والتوقف عن التعامل باستهتار مع الموقف.