شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تكدس السيارات في طريق الحرة بسبب السيول شرق مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):شهدت مناطق مختلفة في مكة، اليوم السبت، هطول الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة.
ورصد أحد المواطنين سيول الحرة التي تسببت في تكدس السيارات على الرغم من وجود عدد قليل بالطريٌق.
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