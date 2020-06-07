شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تكدس السيارات في طريق الحرة بسبب السيول شرق مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهدت مناطق مختلفة في مكة، اليوم السبت، هطول الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة.

ورصد أحد المواطنين سيول الحرة التي تسببت في تكدس السيارات على الرغم من وجود عدد قليل بالطريٌق.