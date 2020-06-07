شكرا لمتابعة خبر عن الأمير "عبدالرحمن بن مساعد" ينتقد "حمد بن جاسم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتقد الأمير عبدالرحمن بن مساعد ، الهجوم الذى شنه رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم على دول المقاطعة في الذكرى الثالثة للأزمة الخليجية.

وأكد أن حمد بن جاسم يطل من جديد واعظًا ومنظرًّا. مستنكرًا أنه يستشهد بقول الله عز وجل "ولا يحيق المكر السيء إلّا بأهله" في حديثه عن دول المقاطعة.

وأضاف :"صاحب تسجيلات الوفاء الجيد تجاه السعودية مع القذافي يتحدث عن المكر السيء"، مختتمًا حديثه بأن المقاطعة ما هي إلا نتيجة لأعماله وإرثه ووجوده ومكره السيء.