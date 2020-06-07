شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأحوال المدنية تشترط وجود موعد إلكتروني مسبق لاستقبال المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدم استقبال أي مستفيد دون وجود موعد إلكتروني مسبق داخل المكاتب. أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدم استقبال أي مستفيد دون وجود موعد إلكتروني مسبق داخل المكاتب. وأضافت أن ذلك تطبيقًا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وحرصا على سلامة الجميع. وأشارت إلى أنه في حالة الحالات الطارئة التى لا تقبل التأجيل يتم التواصل معها من خلال الاتصال على الرقم الموحد 920022133.

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