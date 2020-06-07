بالصور.. إنقاذ محتجزين داخل سيارة نقل جرفها وقلبها السيل بالقنفذة

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة، اليوم السبت، من إنقاذ شخصين داهمتهما السيول بوادي شسع بمركز خميس حرب.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية «٩١١» تلقى بلاغًا عند الساعة (18:48) اليوم السبت، يفيد باحتجاز أشخاص داخل سيارة؛ بسبب هجوم سيل بوادي شسع بمركز خميس حرب.

وأضاف القرني: على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ، مزودة بالمهمات وفق خطة الأمطار، وعند الوصول للموقع، تبيّن أن الحالة عبارة عن احتجاز شخصين بسيارة نقل «دينا»، انقلبت في مجرى السيل.

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وأكد القرني، أنه «تم التعامل مع الحالة بشكل فوري، وإنقاذ المحتجزين باستخدام الحبال وأطواق النجاة، واتضح أنهما بالعقد الثالث من العمر، ويحمل أحدهما جنسية إحدى الدول العربية، والآخر آسيوي، وهما بصحة جيدة».

وأهاب القرني بالجميع، الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، وعدم المغامرة بمحاولة تجاوز السيل، وتعريض أنفسهم ومرافقيهم للخطر.

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