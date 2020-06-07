شكرا لقرائتكم خبر عن "المركز الوطني " غرق طفلة بمسبح في العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

باشرت الجهات المختصة حالة غرق طفلة بمسبح داخل استراحة في حي "الحسينية" بالعاصمة المقدسة ، مما أدى لوفاتها "رحمها الله "، وذلك بسبب عدم أخذ الحيطة والحذر . أكد ذلك المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية.

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