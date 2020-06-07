

بكين 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

سجلت الصين ست حالات إصابة جديدة بفيروس

وقالت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني إن ستا من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت لمسافرين قادمين من الخارج، وتم رصد حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هاينان الجنوبي.

وأكدت اللجنة أيضا خمس حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق. وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83036 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

// انتهى //

06:10ت م

0011



بكين 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسسجلت الصين ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.وقالت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني إن ستا من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت لمسافرين قادمين من الخارج، وتم رصد حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هاينان الجنوبي.وأكدت اللجنة أيضا خمس حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق. وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83036 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.// انتهى //06:10ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.