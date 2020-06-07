︎
.
اوضحت وزارة العدل أنه لن يتم السماح لأي شخص دخول مرافق وزارة العدل بدون وجود موعد مسبق حيث وضحت مايلي :-
١- لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية سواءً في المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة، إلا بحجز مسبق من خلال خدمة “المواعيد الإلكترونية” التي تبدأ من الساعة 8 صباح (الأحد) ٧ يونيو ٢٠٢٠ عبر بوابة ناجز الإلكترونية انقر هنا للدخول للبوابة
٢- وبإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية سواءً فيما يخص القضاء أو التنفيذ أو التوثيق عبر بوابة ناجز الإلكترونية أو من خلال مركز التواصل الموحد 1950.
٣- خطوات الحجز كالتالي :
أ. الدخول عبر بوابة ناجز من هنا.
ب. اختيار حجز موعد جديد.
ت. تعبئة بيانات الموعد.
ث. احصل على الموعد و التذكرة الإلكترونية.
ج. التوجه للمرفق العدلي مرتدي الكمامة .
ح. اظهر التذكرة من جوالك لرجل الأمن لايسمح لك بالدخول إلابها .
خ. احصل على خدمتك مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل لن تستقبل المراجعين إلا بهذه الإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.