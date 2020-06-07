وزارة العدل لن تستقبل المراجعين إلا بهذه الإجراءات

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اوضحت ‏وزارة العدل أنه لن يتم السماح لأي شخص دخول مرافق وزارة العدل بدون وجود موعد مسبق حيث وضحت مايلي :-

١- لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية سواءً في المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة، إلا بحجز مسبق من خلال خدمة “المواعيد الإلكترونية” التي تبدأ من الساعة 8 صباح (الأحد) ٧ يونيو ٢٠٢٠ عبر بوابة ناجز الإلكترونية انقر هنا للدخول للبوابة

‏٢- وبإمكان المستفيدين الحصول على أكثر من 100 خدمة إلكترونية سواءً فيما يخص القضاء أو التنفيذ أو التوثيق عبر بوابة ناجز الإلكترونية أو من خلال مركز التواصل الموحد 1950.

٣- خطوات الحجز كالتالي :

أ. الدخول عبر بوابة ناجز من هنا.

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ب. اختيار حجز موعد جديد.

ت. تعبئة بيانات الموعد.

ث. احصل على الموعد و التذكرة الإلكترونية.

ج. التوجه للمرفق العدلي مرتدي الكمامة .

ح. اظهر التذكرة من جوالك لرجل الأمن لايسمح لك بالدخول إلابها .

خ. احصل على خدمتك مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

