حساب_المواطن يصرح حول توجيه مبلغ الدعم للمُشتريات فقط

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نفى برنامج “حساب المواطن”، ما جرى تداوله بشأن توجيه المبالغ المالية المُخصصة للمُستحقين في دعم المُشتريات فقط.

ورد حساب “خدمة المُستفيدين” التابع للبرنامج عبر “تويتر”، على استفسار من أحد الأشخاص حول اقتصار الدعم على المشتريات، بأن ذلك غير صحيح، مبيناً أن الدعم يوجه للمُستفيد على الحساب البنكي المُسجل في البوابة وله حرية التصرف به.

و يمكن التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية انقر هنا للتحقق من الأهلية

