102 مقر لإجراء الاختبار التحصيلي للطلاب الذين لا يملكون حواسب آلية

هيئة تقويم التعليم أعلنت استكمال استعداداتها
أكد مدير إدارة الاختبارات المحوسبة بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور صالح السليم، أن الهيئة استكملت استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل، وفي المقرات المحوسبة؛ حيث فرضت الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والعالم إجراء الاختبارات عن بعد.
وشدد «السليم» على أن الهيئة أخذت على عاتقها تذليل العقبات التي تحول دون إجراء الاختبارات في موعدها؛ حيث قررت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتعليم، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تسهيل حركة الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة حاسب آلي، سواء من طلاب الضمان الاجتماعي، أو الطلبة الذين لم تتوافر لديهم المتطلبات التقنية، لإجراء الاختبار في المقرات المحوسبة؛ حيث جهزت الهيئة 102 مقر موزعة على جميع مناطق المملكة.
وأوضح أن الأصل في اختبارات هذا العام أن تكون عن بعد في المنازل. أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي فستكون اختباراتهم في المقرات التي أعدتها الهيئة.
واختتم تصريحه قائلًا: «نطمئن أبناءنا الطلاب بأننا قمنا باختيار نظام يعالج مشكلات ضعف الإنترنت في المنازل، مشيرًا إلى أنه إذا انقطع اتصال الإنترنت أثناء الاختبار فلن يؤثر ذلك على استكمال الاختبارات بكل سهولة ويسر ».
الجدير بالذكر أن الهيئة أكملت استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الموافق 16 و17 شوال 1441هـ، بالإضافة إلى تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًّا باستخدام المنصة والنماذج نفسها في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة من 16–26 شوال لعام 1441هـ، لمن لا تتوافر لديه المتطلبات التقنية اللازمة أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد، كما تم تخصيص يوم للطلبة الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال فترة الاختبار.
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