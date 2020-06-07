بالصور .. «مدني جازان» ينجح في إنقاذ شخصين عالقَين داخل مصعد كهربائي

بفضل التدريب الجيد واستخدام الوسائل الحديثة
تمكنت فرقة مختصة من «الدفاع المدني» بمنطقة جازان، اليوم السبت من إنقاذ شخصين كانا عالقين داخل مصعد كهربائي بإحدى البنايات السكنية الواقعة بحي السويس بمدينة جازان.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر» قال الدفاع المدني في بيان، إن المحتجزين تم إخراجهما، وهما بصحة جيدة، موضحًا أن رجاله نجحوا في التعامل مع الحادث بدقة عالية، وباستخدام وسائل حديثة لفك باب المصعد، وإنقاذ مَن بداخله دون أن يتعرض أحد منهما لأذى.
وأوضح البيان، أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى الموقع بشكل عاجل، وأنهت المهمة في وقت قياسي؛ حيث اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمام عملية الإنقاذ على أكمل وجه، وقد تمكَّنت من إنقاذ المحتجزين.
وأفاد البيان بأن إتمام المهمة بنجاح يرجع إلى تميز فرق الدفاع المدني بالتدريب العالي على اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف الطارئة.
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