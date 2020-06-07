تحديد المناهيل في سفلتة شوارع المجاردة

المراعاة
أوضح المحجاني أنه تم الأخذ بالاعتبار أثناء القيام بالكشط مراعاة مناسيب المناهيل دون إحداث فروقات بالطريق، وفيما يخص كيابل الاتصالات قال المحجاني إنه لا يوجد أي تعارض بحكم عمقها.
مطالبات
وطالب عدد من المواطنين في محافظة المجاردة البلدية بمراعاة المناهيل وغرف التفتيش الخاصة بشركة الاتصالات وعدم تجاهلها أو طمرها أثناء السفلتة.
وقال عبدالله الشهري: «إن موضوع المناهيل ومراعاتها أمر مهم جدا أثناء مشاريع السفلتة وعدم مراعاتها والاهتمام بها يكون سببا في وجود المواقع المرتفعة أو المنخفضة في الشوارع.
وطالب أحمد الشهري أن تتم مشاريع السفلتة بدراسة وتخطيط ومراعاة المناهيل وتصريف مياه الأمطار ومتابعة المقاولين عند التنفيذ ومدى التزامهم بالمواصفات والمقاييس النظامية في سفلتة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية في الأحياء السكنية بالمحافظة.
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