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إزالة 47 موقع تعديات بمكة المكرمة

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نفّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراض عبارة عن إحداثات حوّلها معتدون إلى مواقع عشوائية في الفيحاء بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات على مواقع متفرقة بمنطقة الفيحاء، شمال مكة المكرمة، حيث جرى إزالة 47 موقعا عبارة عن مبان مسلحة وأخرى شعبية وأراض مسورة بمساحة إجمالية 34,000 متر مربع، إضافة إلى إزالة بركسات وخيام وحظائر أغنام متفرقة على أراض بمساحات شاسعة.


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