تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة الطرق في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وتعزيز معايير السلامة المرورية في شوارع وطرق المدينة. أشار وكيل الأمين للتشغيل والصيانة المهندس أحمد العيسى إلى أنه جرى الانتهاء من دهان 3000 متر مربع من المطبات الصناعية، وتركيب 15000 قطعة سيراميك و15000 قطعة من عيون القطط ودهان وتخطيط المسارات لـ15000 متر مربع في طريق اللقائط العام، وطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وطريق الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى امتداد طريق الملك عبدالله البديل وعدة مواقع متفرقة بالمدينة، كما جرى تجديد دهان خطوط المشاة، وتركيب لوحات إرشادية ومرورية جديدة، واستبدال التالف منها، ووضع علامات إرشادية أرضية قبل المطبات الصناعية، والانتهاء من دهان أكثر من 2000 متر طولي من البردورات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع كفاءة الطرق بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.