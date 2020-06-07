مطالبة بإنجاز البنية التحتية للطاقة المتجددة



دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، خلال مناقشتها التقرير السنوي لوزارة الطاقة، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية، وزيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص، إلى الحد المستهدف سنويا، لرفع كفاءة توليد الكهرباء. وطالبت التوصيات الوزارةَ بتأسيس آلية واضحة لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية، لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها. كما دعت اللجنة الوزارةَ إلى العمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية «معادن».

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