الفيصل: جهود كبيرة للقطاعات في التعامل مع الجائحة

تعاون وتكاتف
جاء ذلك، خلال ترؤس الأمير خالد الفيصل، اجتماع اللجنة الافتراضي عبر الاتصال المرئي، مثمنا الجهود الكبيرة لكل القطاعات الأمنية والصحية والخدمية، في التعامل مع الجائحة واتخاذ كل التدابير للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، كما قدّم شكره للمجتمع على التعاون والتكاتف خلال هذه الأزمة.
أعمال مستقبلية
ثمّن أمير منطقة مكة المكرمة للجنة الطوارئ بالمنطقة دورها في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة توافر الاحتياجات، مشيدا بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود التي نتج عنها سرعة اتخاذ القرار، الذي يصب في مصلحة إنسان هذه المنطقة. كما وجّه باستمرار هذه الشراكة بين القطاعات والاستفادة من هذه التجربة في الأعمال المستقبلية، وصولا إلى دقة وسرعة الإنجاز بمختلف المجالات.
واستمع أمير منطقة مكة المكرمة -خلال الاجتماع- إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، حتى زوال هذا الوباء بإذن الله.
كما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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