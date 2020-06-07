معالجة 5 آلاف رصيد ومصرف وقفي متضخم

كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن إجرائها دراسة لمعالجة الأرصدة المتضخمة والمصارف المعطلة من بعض الأوقاف خلال العام 2019، شملت أكثر من 5000 وقف، إضافة إلى تحليل وتصنيف أكثر من 4000 صك للأوقاف تحت نظارة الهيئة، كما تلقت الهيئة خلال العام 109 بلاغات عن وقف مجهول.

وقالت الهيئة في سياق تقرير حديث، إنها قامت بتوقيع وتجديد أكثر من 1196 عقدا تأجيريا، ومراجعة عقود 2700 عقار للتأكد من ملاءمتها للسوق العقاري، والعمــل علــى تهيئــة مســاحة 900 ألــف م2 مــن العقــارات ذات القيمــة العاليــة وذلــك لطرحهــا للاســتثمار، فضلا عن توقيـع عـدد مـن الشـراكات الاسـتراتيجية لرفـع عوائـد الأوقـاف، وتطويـر عـدة مشـاريع وقفيـة.

شراكات استراتيجية لرفع عوائد الأوقاف

1 - الرئاسة العامة لشؤون الحرمين

دراسة ورصد البرامج والمشاريع ذات الأولوية للحرمين وضيوف الرحمن، وتمويلها ومتابعة تنفيذها؛ بهدف تحقيق شرط الواقف، حيث تم رصد مبلغ 200 مليون ريال لتلك البرامج والمشاريع.

2 - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

شراكة استراتيجية لصالح برنامج «استدامة وتمكين» أحد أهم وأضخم البرامج المشتركة بين الهيئة والوزارة، حيث يستهدف القطاع غير الربحي، ويعمل على 3 مسارات لتحقيق الاستدامة للقطاع.

خدمات ومنصات إلكترونية

منصة استدامة (تمكين 150 شراكة). خدمة ترخيص الصناديق الاستثمارية لتمكين تقديم طلب إصدار ترخيص لصندوق وقفي.

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خدمة تسجيل الوقف إلكترونيًا (أكثر من 623 طلب تسجيل وقف، وإصدار 391 شهادة وقفية).

منصة تحليل الصكوك الأهلية الإلكترونية (أكثر من 11 ألف صك، بمعدل جودة بيانات يبلغ 98%).

خدمة بلغ عن وقف مجهول (109 بلاغات)

الارتباط مع برنامج “يِّسر” للجهات الحكومية ومركز المعلومات

دعم الهيئة للجهات والمشاريع المتنوعة

صرف قرابة 200 مليون ريال لدعم 24 جهة مستفيدة، وبعدد مشاريع يزيد عن 40 مشروعًا.

الوصول لأكثر من 5.3 ملايين مستفيد في البرامج الموسمية.

تخصيص 100 مليون ريال لترميم بعض المباني الوقفية والأربطة والمساجد القديمة في جدة التاريخية.