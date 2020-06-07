وفاة في أمطار الباحة ومدني عسير يحذر من التقلبات

جرفت سيول وادي نيرا بمنطقة الباحة سيارة يستقلها 3 شبان، توفي أحدهم غرقا، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من التقلبات الجوية، داعية إلى اتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر المصاحبة للأمطار.

أمطار الباحة

هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة شملت محافظة بلجرشي والمخواة وقلوة وعددا من مراكزها سالت على أثرها الأودية والشعاب، فيما قطعت السيول بعض الطرق في تهامة الباحة، وتراكمت الأتربة على بعض الطرق، فيما انقطعت الكهرباء عن أجزاء كبيرة من مراكز القطاع التهامي، وطالب أهالي وادي نيرا بمتابعة الجهات الحكومية لما يعانونه مع هطول الأمطار وانقطاع الطرق، ودعوا إلى إنشاء جسور وعبارات على تلك الطرق.

مباشرة البلاغ

قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني عن ورود بلاغ لغرفة العمليات، مساء الجمعة، عن احتجاز وغرق لعدد من المواطنين، وأضاف أن فرق الهلال الأحمر باشرت البلاغ بعد إخراج المصابين، واتضح أن مركبة جرفها السيل بداخلها 3 أشخاص وبعد إخراجهم تبين وفاة أحدهم في العقد الثالث. وأردف الزهراني أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للناجيين ونقلهما إلى مستشفى المخواة.

خفيفة إلى متوسطة

أوضح متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس، أن أمطارا من خفيفة إلى متوسطة هطلت على كل من مدينة الباحة وبني سار وبني ظبيان وبني فروة ومركز بالشهم بمحافظة بلجرشي وبني كبير وعقبة الأبناء وكذلك محافظة بني حسن محافظة غامد الزناد ومحافظة المخواة مركز الجوة عقبة قلوة ومحافظة المندق ومحافظة القرى مركز نيرا مركز الشعراء، وسالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب، مشددا على عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول.

Advertisements

14 بلاغا

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات رجال ألمع ومحايل والمجاردة وبارق. وأوضح رئيس بلدية رجال ألمع سعيد علي آل مصمع، أن المحافظة تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في حدوث العديد من الأضرار، إذ تمت معالجتها في كافة القرى والمراكز التابعة لها، وأضاف أن البلدية تلقت 14 بلاغا شملت إغلاقات للطرق وتجمعات للمياه وغيرها، وتم التعامل معها مدعومة بالعديد من الكوادر البشرية والمعدات.

واتخذت الفرق الميدانية ببلدية محايل عسير الإجراءات الكفيلة لمنع تجمعات مياه الأمطار وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وفي بارق تسببت الأمطار الغزيرة بانعدام تصريف مياه السيول حيث ارتفع منسوب المياه في أكثر من موقع.

الحيطة والحذر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وأشارت إلى ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.