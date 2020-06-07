حادث حضن الطائف يودي بـ 8 أشخاص

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي الثبيتي، أن غرفة العمليات استقبلت بلاغاً في وقت مبكر من صباح أمس عن وجود حادث تصادم على طريق حضن، وعلى الفور قامت بتوجيه 5 فرق إسعافية، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن مركبة ارتطمت بشاحنة ما أدى إلى احتجازها أسفل الشاحنة. وبين الثبيتي أنه تم تحرير الحالات من قبل فرق الدفاع المدني، وتبين وفاة 7 أشخاص بينهم طفل.
يذكر أن طريق حضن الذي يربط محافظة تربة ومراكزها بالطائف أصبح مصدر قلق لأهالي المحافظة لكثرة الحوادث التي يشهدها.
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