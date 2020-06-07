ضبط مسلخ مخالف بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة ميدانية بمحافظة القطيف للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية، والتي أسفرت عن ضبط مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في أحد المزارع، وضبط وإتلاف أكثر من 1400 كجم من اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية وتدني النظافة العامة، وعدم أهلية المكان لهذا النوع من الأنشطة، مما قد يتسبب في نشر الأمراض ونقل العدوى، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم، كما نتج عن الحملة مصادرة وإتلاف 165 كجم من التبغ والجراك منتهي الصلاحية والمخالف لشروط البيع.



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