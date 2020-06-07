صفا جدة تواصل أعمال نظافة الأسواق المؤقتة

كثفت بلدية الصفا الفرعية بمحافظة جدة من أعمال المراقبة الميدانية بنطاق السوق المركزي للخضروات ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين وانتشار البسطات العشوائية، حيث جرى مصادرة 305 كيلو من الخضروات والفواكه، كما تابعت البلدية أعمال النظافة في الأسواق المؤقتة للخضروات. قال رئيس البلدية المهندس عمرو حافظ، إن ذلك يأتي ضمن الجهود المتواصلة للبلدية لمتابعة إزالة البسطات العشوائية بالنطاق، حيث جرى إتلاف أربع من العربات ضمن الأعمال اليومية لمنع عشوائية البيع، مشيراً إلى تكليف فريق مختص بمتابعة شركة النظافة بتأمين جميع الآليات والمعدات لتنظيف وغسيل الحلقة المؤقتة للمزارعين وجميع الطرق المحيطة بحرم سوق الخضار.



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